Covid-19, annullata l'amichevole Kloten-Rockets

KLOTEN - Con parte della squadra in quarantena in seguito a un caso di positività al Covid-19, i Ticino Rockets non scenderanno in pista giovedì contro il Kloten. Il match amichevole, inizialmente in agenda alla Swiss Arena, è stato cancellato e non verrà recuperato.

I rivieraschi, stando all'ultimo comunicato ufficiale, torneranno ad allenarsi venerdì 25 settembre.