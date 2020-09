Il Friborgo batte nettamente l'Ambrì e domani c'è il derby

BELLINZONA - In attesa del primo dei due derby pre-stagionali contro il Lugano - in programma domani alla BiascArena (ore 20.30) - nella serata odierna l'Ambrì ha disputato la sua ottava amichevole in vista dell'inizio della National League. La formazione biancoblù è stata sconfitta 6-1 a Bellinzona dal Friborgo, incamerando così la quinta battuta d'arresto, la quarta consecutiva.

Per l'occasione l'head-coach biancoblù ha potuto schierare tutti e quattro gli stranieri, mentre fra i pali è stato scelto Ciaccio. La sfida si è praticamente conclusa dopo 20', momento in cui i padroni di casa conducevano già 4-0, in virtù delle segnature di Marchon (4'), Brodin (11'), Sprunger (18') e ancora Brodin (20').

Nel periodo centrale la compagine burgunda si è addirittura portata sul 6-0, grazie ai sigilli di Bykov (21') e Schmid (35'), mentre nel terzo conclusivo Flynn ha poi reso meno amaro il risultato, fissando al 57' il punteggio sul 6-1 finale.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)