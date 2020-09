Lugano-Ambrì, conto alla rovescia per il derby del 26 settembre

LUGANO - Il Lugano comunica che, a partire da mercoledì 16 settembre alle ore 12, i detentori di un abbonamento per la stagione 2020/21 avranno la possibilità di registrare al seguente link la propria presenza al derby amichevole contro l’HCAP in programma sabato 26 settembre alla Cornèr Arena (20.30).

Tenuto conto delle restrizioni in vigore per il COVID-19 e del contingente necessario per gli addetti ai lavori, l’entrata sarà garantita ai primi 900 abbonati che si registreranno con i propri dati. La registrazione sarà possibile al più tardi fino alle ore 24.00 di giovedì 24 settembre.

Gli abbonati in tribuna assisteranno alla partita dal loro personale seggiolino. Gli abbonati che hanno pagato la tessera per un posto in piedi e che si saranno registrati riceveranno in un secondo momento le indicazioni per l’assegnazione di un posto seduto nelle tribune provvisorie installate in Curva Nord e in Curva San Salvatore.

Le informazioni, necessarie per il rispetto delle norme anti COVID-19, saranno trattate confidenzialmente e saranno eliminate dopo 14 giorni.

Le persone registrate riceveranno una e-mail di conferma e, dopo la chiusura delle registrazioni, una seconda e-mail con le informazioni sulla nuova modalità di accesso alla pista che ricalcherà quella successivamente applicata nel corso del campionato.

Sarà obbligatorio esibire un valido documento d’identità.

Nel perimetro della Cornèr Arena vigerà l’obbligo di indossare la mascherina di protezione. Il servizio di mescita sarà assicurato con pagamento unicamente tramite sistemi cash free e consumazione di cibo e bevande al proprio posto seduto. Sono riservate modifiche in caso di nuove decisioni delle autorità competenti.

Per maggiori informazioni il Segretariato dell’HCL è a disposizione negli orari d’ufficio al numero 091/935.19.20.