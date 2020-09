Lugano: posto seduto garantito per gli abbonati

LUGANO - In vista della stagione che si aprirà il prossimo 1. ottobre, l'Hockey Club Lugano ha informato i propri tifosi di aver chiuso la campagna abbonamenti. Il posto per coloro che hanno sottoscritto la tessera stagionale sarà garantito per tutte le gare di campionato e Coppa Svizzera.

Ecco il comunicato emesso dall'HCL:

L’Hockey Club Lugano ha il piacere d’informare tutti coloro che hanno rinnovato o acquistato un abbonamento alla Cornèr Arena per la stagione 2020/21 che essi avranno accesso a tutte le partite casalinghe di National League e di Swiss Cup.

La nuova capienza massima della Cornèr Arena (3500 posti a sedere) secondo il piano di protezione per l’organizzazione di eventi con oltre mille persone consente infatti al Club di assegnare un posto seduto a tutti i detentori di una tessera stagionale.

Come nelle scorse stagioni, i detentori di un abbonamento in tribuna potranno assistere alle partite dal loro personale seggiolino.

Gli abbonati che hanno pagato la tessera per un posto in piedi saranno contattati direttamente nei prossimi giorni dal Segretariato HCL per le indicazioni sull’assegnazione di un posto seduto nelle tribune che saranno installate provvisoriamente in Curva Nord e in Curva San Salvatore.

L’HCL comunica in questa occasione di aver chiuso ufficialmente la campagna abbonamenti.

Nell’intento di dare al maggior numero possibile di tifosi la possibilità di vedere il maggior numero possibile di singole partite, la società metterà infatti in vendita per ogni gara casalinga di campionato e di Swiss Cup un contingente di 600 biglietti nei diversi settori. La vendita avverrà a tempo debito unicamente online tramite il sito www.hclugano.ch.

Nelle prossime settimane il Club fornirà le informazioni di dettaglio sulle modalità di accesso alla Cornèr Arena per gli abbonati e per chi vorrà acquistare singoli biglietti per le partite.

L’HCL coglie l’occasione per ringraziare i propri abbonati per il sostegno e per la flessibilità che dimostreranno nel rispetto delle diverse norme decise dalle autorità per consentire lo svolgimento in sicurezza delle partite, in modo particolare l’obbligo d’indossare la mascherina in tutto il perimetro della Cornèr Arena, l’obbligo di consumare cibo e bevande al proprio posto seduto e il divieto di assembramenti durante le fasi di afflusso e deflusso e nelle pause.