Il Berna espugna Biasca: l'Ambrì si inchina agli Orsi

Nella serata odierna - sabato 12 settembre - è sceso sul ghiaccio anche l'Ambrì, per disputare la settima amichevole pre-campionato.

Alla BiascArena la truppa allenata da Luca Cereda è caduta 4-1 contro il Berna, incamerando così la terza battuta d'arresto consecutiva - dopo i ko rimediati con Davos e Rapperswil - che corrisponde anche alla quarta complessiva.

Per l'occasione il coach leventinese ha schierato Conz fra i pali e ha potuto contare soltanto sui servigi di due stranieri, ovvero D'Agostini e Flynn. La partita è iniziata in discesa per i padroni di casa, visto che dopo nemmeno 4' Zwerger ha realizzato l'1-0 su assist di Müller. La gioia del vantaggio è durata fino allo scadere del primo periodo, momento in cui Jeffrey ha pareggiato i conti in powerplay. Nel secondo tempo gli ospiti hanno preso il largo con Brithen (27') e Blum (32') e - dopo 30' di gioco senza reti - lo stesso attaccante svedese ha poi fissato il punteggio sul definitivo 4-1 al 60'.

La formazione biancoblù scenderà nuovamente in pista venerdì 18 settembre a Bellinzona contro il Friborgo (ore 19) per poi affrontare il giorno seguente il Lugano a Biasca (ore 20.30).

Ti-press (Alessandro Crinari)