Ambrì e Lugano, due derby per scaldare i motori

Nel loro cammino di preparazione verso la nuova stagione - al via l'1 ottobre - Ambrì e Lugano hanno aggiunto due impegni nei quali si affronteranno faccia a faccia. I due club ticinesi, come riferito dalla “rsi”, si misureranno in due derby amichevoli inseriti in agenda il 19 e 26 settembre.

Il primo round andrà in scena alla Raiffeisen BiascArena, mentre il secondo atto si giocherà alla Cornèr Arena. Per entrambe le sfide l'ingaggio d'inizio è fissato alle 20.30.

TiPress/archivio