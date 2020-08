Lugano-Langnau soltanto per gli abbonati

LUGANO - Venerdì 4 settembre 2020 il Lugano affronterà in amichevole alla Cornèr Arena i Langnau Tigers con ingaggio d’inizio fissato per le ore 17.30.

In tale data saranno ancora in vigore le restrizioni decise dalle autorità a causa del COVID-19 che limitano ad un massimo di 1'000 persone la presenza del pubblico a una manifestazione sportiva.

Per ringraziare chi, sino ad oggi, ha dimostrato la propria fedeltà verso il Club e la propria passione per i colori bianconeri, l’Hockey Club Lugano ha deciso che potranno assistere alla partita esclusivamente i detentori di una tessera dell’HCL per la stagione 2020/21.

Tenuto conto del contingente necessario per gli addetti ai lavori, l’entrata sarà garantita ai primi 900 abbonati che, a partire dalle ore 12.00 di oggi lunedì 31 agosto 2020 si registreranno con i propri dati al seguente link: https://www.hclugano.ch/ preseason/booking-hcl-vs-scl/

Le informazioni, necessarie per il rispetto delle norme anti COVID-19 e in modo particolare per la tracciabilità dei presenti, saranno trattate confidenzialmente e saranno eliminate dopo 14 giorni.

Le persone registrate riceveranno una e-mail di conferma e successivamente una seconda e-mail con ulteriori informazioni sulle modalità di accesso alla pista. Sarà obbligatorio esibire un valido documento d’identità.

Nel perimetro della Cornèr Arena vigerà l’obbligo di indossare la mascherina di protezione. Il servizio di mescita sarà assicurato con pagamento unicamente tramite sistemi cash free. Sono riservate modifiche in caso di nuove decisioni delle autorità competenti.

Per maggiori informazioni il Segretariato dell’HCL è a disposizione negli orari d’ufficio al numero 091/935.19.20.