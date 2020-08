Calvin Thürkauf rinforza lo Zugo

ZUGO - Calvin Thürkauf, il cui futuro oltreoceano resta ancora da definire, inizierà la prossima stagione in Svizzera indossando la maglia dello Zugo.

L'attaccante 23enne, cresciuto nel settore giovanile dei Tori, era stato draftato da Columbus nel 2016 in 185esima posizione assoluta. Nel campionato 2019/20 Thürkauf ha giocato 3 partite in NHL con i Blue Jackets e 53 in AHL con i Cleveland Monsters (9 gol e 17 assist).

Nel comunicato ufficiale si specifica che l'attaccante resterà in forza ai Tori fino a quando non firmerà un nuovo accordo - e avrà un'altra chance - in Nordamerica.