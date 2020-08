Garantita solo l’edizione 2020/21

BERNA - Resuscitata dopo anni di oblio, la Coppa Svizzera è vicina a una nuova cancellazione. Il torneo, tornato attivo nella stagione 2014/15, rimarrà vivo solo nella prossima edizione. Poi sparirà o vedrà il suo formato totalmente modificato.

Swiss Ice Hockey ha preso questa decisione per salvaguardare il movimento. In annate, le prossime, che si preannunciano fittissime, cariche di match di campionato (almeno 50 turni con la possibilità di un aumento), della sempre più ingombrante Champions Hockey League, di Olimpiadi (Pechino 2022 incombe) e di Mondiali, spazio per la coppa non ce ne sarà. O almeno, sarà estremamente ridotto. Per questo motivo, tenendo conto che la manifestazione è la meno redditizia tra quelle organizzate e che Zurich Assicurazioni non rimarrà partner principale, i dirigenti del nostro hockey hanno scelto per lo stop. O per un pesante ridimensionamento.