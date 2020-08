«Sarà fresco, potrebbe darci vantaggi»

SPIELBERG - Il settimo posto in una classifica iridata cortissima alle spalle di Quartararo e Viñales, non rende giustizia a Valentino Rossi. Come molti dei suoi tifosi, il pesarese è infatti convinto di poter spremere molto da questa stagione di MotoGP. Un podio all’attivo, nei primi appuntamenti stagionali il 41enne pilota ha trovato un buon feeling con la moto e fornito buone prestazioni. Proprio queste lo stanno facendo sorridere in vista della prima tappa austriaca dell’anno, in programma la prossima domenica.

«L’anno scorso in Austria è andata bene - ha ammesso il Dottore - ho chiuso quarto non lontano da Quartararo, che è salito sul podio, partendo dalla quarta fila. E ho terminato davanti a Viñales e Rins. In Austria l’atmosfera sarà diversa da quella vissuta nelle prime tre gare, anche perché sembra che sarà più fresco rispetto alla Spagna e a Brno. Questo potrebbe darci dei vantaggi. Per noi è molto importante essere competitivi».

keystone-sda.ch / STF (MARTIN DIVISEK)