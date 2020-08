Riapre la Cornèr Arena per la “prima” del Lugano

LUGANO - Anche se a piccoli passi, l’hockey sta provando a ripartire. Frenati da mille limiti, i club stanno preparando la prossima stagione - ancora avvolta dalla nebbia - dividendosi tra preparazione sul ghiaccio, mercato e amichevoli. Proprio per quest’ultima “voce” c’è una novità: il Lugano la giocherà a porte aperte, accogliendo molti spettatori. La sfida all’Olten di sabato 15 agosto potrà essere seguita da 800 supporter, che potranno “riempire” la Cornèr Arena indossando la mascherina. Per entrare nell’impianto sarà obbligatorio registrarsi sulla piattaforma “Prenota Lugano”.

Di seguito la nota ufficiale del club bianconero:

“A distanza di 167 giorni dal derby a porte chiuse del 29 febbraio il Lugano tornerà sabato 15 agosto (ore 17.00) a giocare una partita sul ghiaccio della Cornèr Arena. Avversario della prima sfida amichevole casalinga dell’estate sarà l’Olten.

Come abitudine sino ad oggi, l’HCL desidera anche in regime COVID dare la possibilità di assistere alla sua prima esibizione stagionale non soltanto agli abbonati ma anche agli altri tifosi bianconeri. Le restrizioni in vigore sulla presenza di pubblico agli eventi sportivi e la presenza allo stadio degli addetti ai lavori ci permettono di mettere a disposizione per il pubblico 800 posti. L’entrata sarà pertanto gratuita e garantita alle prime 800 persone che si registreranno tramite la piattaforma “Prenota Lugano” messa a disposizione dalla Città di Lugano.

Per l’occasione i settori della Cornèr Arena aperti saranno unicamente i seguenti:

Settore Est 1, est primo livello, tribune A/B/C/D/E

Settore Ovest 1, ovest primo livello, tribune S/R/Q/P/N

Settore Ovest 2, ovest secondo livello, tribune T/U/V/W/X/Y/Z

La registrazione dev’essere effettuata al seguente link https://prenota.lugano.ch/sport

Il modulo di autocertificazione sullo stato di salute che dovrà essere presentato all’entrata può essere invece scaricato al seguente link www.hclugano.ch/autocertificazione

All’arrivo alla Cornèr Arena ogni tifoso dovrà passare per l’Health Point, situato all’entrata della Curva Nord e aperto dalle ore 15.30, dove dovrà presentare: il QR Code ricevuto nella e-mail di conferma dell’avvenuta registrazione stampato o leggibile sul telefono cellulare, un documento d’identità, il modulo di autocertificazione sullo stato di salute stampato e compilato, una mascherina di protezione.

All’interno della Cornèr Arena vigerà l’obbligo di indossare la mascherina di protezione. Il servizio di mescita sarà garantito con pagamento unicamente tramite sistemi cash free, ossia con carte di debito e carte di credito. I formulari di autocertificazione sullo stato di salute saranno trattati confidenzialmente e smaltiti allo scadere del quattordicesimo giorno.

Sono riservate modifiche in caso di nuove decisioni delle autorità competenti. Per maggiori informazioni il Segretariato dell’HCL è a disposizione negli orari d’ufficio al numero 091/935.19.20.”

Ti-press (Pablo Gianinazzi)