Il Lugano è (finalmente) sceso sul ghiaccio dopo il lockdown

Nella giornata odierna - lunedì 3 agosto - il Lugano è finalmente tornato a calcare il ghiaccio della Cornèr Arena, per disputare il primo allenamento in vista della stagione di National League 2020/2021 (vedi fotogallery e video in allegato).

Per l'occasione tutto il roster - tranne l'infortunato Lajunen - era presente agli ordini di Serge Pelletier, compresi i quattro giovani del settore giovanile, cui è stato offerto il primo contratto da professionisti con la prima squadra: Jari Näser, Nicolò Ugazzi, Alessandro Villa e Riccardo Werder.

Oltre a questo da segnalare anche la presenza sia dell'ultimo arrivato - ovvero l'ex difensore del Ginevra Eliot Antonietti - che sta cercando di convincere lo staff bianconero a ingaggiarlo nel prossimo campionato, che del giovane attaccante Mason McTavish. Il 17enne, figlio di Dale McTavish, si allenerà infatti con i bianconeri per mantenere la forma fisica prima di tornare in Nord America (OHL) fra le fila dei Peterborough Petes.

Tipress