Coronavirus: anche i giocatori del Lugano condividono i sacrifici

LUGANO - Per i primi mesi della stagione 2020-21 i tesserati bianconeri hanno deciso di accettare una trattenuta provvisoria sui salari. Questo per far fronte alle eventuali perdite con le quali dovrà fare i conti il club.

Ecco il comunicato della società bianconera:

"Come il personale amministrativo, quello della ristorazione e quello della Sezione Giovanile anche i giocatori della prima squadra dell’Hockey Club Lugano hanno dimostrato di voler contribuire in modo solidale per mitigare le conseguenze che la pandemia COVID-19 potrà avere sulle casse del Club nella stagione 2020/21.

I giocatori della prima squadra bianconera hanno infatti concordato con il Club una trattenuta provvisoria sui salari dei primi mesi della stagione 2020/21.

Quando gli scenari sul numero di partite che si potranno disputare regolarmente, sul numero di spettatori che potranno assistervi e di conseguenza sull’impatto finanziario dell’emergenza sanitaria saranno meglio definiti, le parti si ritroveranno per discutere un accordo definitivo.

Nell’attuale contesto contrassegnato dall’incertezza questo passo rappresenta senza dubbio un significativo segnale di condivisione dei sacrifici per superare la pandemia e di attaccamento al Club.

L’Hockey Club Lugano si augura naturalmente che l’evoluzione del quadro sanitario sarà tale da consentire l’inizio e lo svolgimento della stagione agonistica con modalità quanto più vicine possibili alla normalità".