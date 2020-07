Lee Roberts e il Losanna ancora insieme: «Darò tutto»

Il Losanna e Lee Roberts hanno prolungato il loro legame fino al termine dell'esercizio 2020/2021. Arrivato alla Malley nel 2013, il 22enne ha dapprima militato per qualche anno nel settore giovanile dei vodesi, dopodiché ha esordito in prima squadra durante la stagione 2015/2016.

Nello scorso campionato il giocatore è invece sceso sul ghiaccio in 16 occasioni con la formazione romanda e in 31 con i Ticino Rockets in Swiss League (12 punti). «Si tratta di una grande opportunità per me», ha dichiarato Roberts sul sito ufficiale del club. «Sono felice di restare qui e di continuare a progredire. Nella prossima stagione darò tutto».