L’hockey nordamericano ritorna ad agosto

OTTAWA - La stretta di mano è arrivata: l’hockey - quello nordamericano - ripartirà. NHL e NHLPA (l’Associazione dei giocatori) si sono accordati per far ricominciare la stagione, interrotta per la pandemia di coronavirus. I dettagli del “nuovo” campionato sono ancora in fase di definizione. Pare in ogni caso che si giocherà in due soli impianti - le cosiddette “bolle” - dove si incroceranno 12 squadre per Conference.

I training camp cominceranno invece il 13 luglio, mentre i team potranno spostarsi, raggiungendo i luoghi dove dovranno poi sfidarsi, dal 26 luglio.

Lega e Associazione dei giocatori hanno inoltre trovato un accordo per prolungare il contratto collettivo fino al termine della stagione 2025/26. Tutte le decisioni prese devono essere ora ratificate, ma sembra solo una formalità.

