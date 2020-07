I Rockets sono carichi e... pronti a partire!

Nella giornata odierna - lunedì 6 luglio - i Ticino Rockets hanno emesso un comunicato riguardante la prossima stagione di Swiss League.

Di seguito l'informazione:

"L’Hockey Club Biasca Ticino Rockets informa che la campagna abbonamenti per la stagione 2020/2021 è ufficialmente aperta. Per i Ticino Rockets si tratterà della quinta stagione di Swiss League, una stagione condita da diverse importanti novità sportive e societarie, che vogliono segnare un nuovo inizio per il club. Lo staff tecnico sta ora lavorando alacremente per ufficializzare la rosa che scenderà sul ghiaccio nella stagione 2020/2021.

La stagione 2020/21 sarà una stagione particolare per i Ticino Rockets, che non dovendo preoccuparsi della retrocessione, potranno concentrarsi sull’obiettivo primario di formare giovani giocatori e permettere loro di fare il grande salto nell’hockey professionistico. Per poter riuscire in questo intento, staff tecnico e giocatori vi aspettano alla Raiffeisen BiascArena a sostenerli!

Ringraziando tutti i nostri sponsor per il loro fondamentale contributo, il Comune di Biasca per il sostegno da sempre garantito al nostro Club, e i nostri partner per l’impegno quotidiano, qui di seguito vi presentiamo gli abbonamenti validi per la stagione 2020/2021.

In curva il prezzo pieno sarà di 149 franchi (per gli Under 16 sono 120.-, mentre per gli Under 12 l'entrata sarà gratis); nei settori 3, 4 e 5 249.- (210.- per AVS/AI/Studenti e apprendisti; 120.- per gli Under 16; gratis per gli U12); nel settore verde 349:- (310.- AVS/AI/Apprendisti e Studenti, 170.- U16 e 120.- U12), mentre nel settore rosso 449.- (400.- AVS/AI/Studenti e apprendisti; 225.- U16; 170.- U12).

Gli abbonamenti stagionali comprendono tutte le partite casalinghe, incluse amichevoli, regular season e post season, nonché le partite che dovessero essere giocate (come da tradizione) presso le piste dei nostri partner.

I Ticino Rockets sono inoltre felici di offrire agli abbonati di HCAP, HCL e HCD uno sconto del 50% sul prezzo dell’abbonamento stagionale in tutti i settori della Raiffeisen BiascArena (curva esclusa).

Gli abbonamenti possono essere acquistati da subito presso il segretariato dei Ticino Rockets, che rimane a disposizione per ogni informazione al n. 091 862 21 21 ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure inviando una mail a info@tirockets.ch.

S’informa infine che per assicurare il rispetto delle normative in vigore per contrastare la diffusione del Coronavirus, verrà garantita la precedenza di accesso alla Raiffeisen BiascArena sia alle amichevoli che alle partite di campionato agli abbonati che avranno stipulato il loro abbonamento entro il 31 luglio 2020".

