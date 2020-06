Lugano, ecco il programma completo delle amichevoli

LUGANO - Il Lugano ha definito il programma completo delle proprie sfide amichevoli con l’auspicio che il campionato di National League possa prendere avvio regolarmente il 18 settembre.

La squadra bianconera si allenerà per la prima volta al completo sul ghiaccio della Cornèr Arena il 3 agosto agli ordini dello staff tecnico guidato da Serge Pelletier.

Di seguito il calendario delle gare di preseason dei bianconeri, tutte con avversari svizzeri:

- domenica 9 agosto, ore 18.00, @Biasca, HCL-Ticino Rockets

- sabato 15 agosto, ore 17.00, @Cornèr Arena, HCL-Olten

- sabato 22 agosto, ore 17.00, @Cornèr Arena, HCL-Davos

- venerdì 28 agosto, ore 19.00, @Coira, HCL-ZSC Lions

- martedì 1. settembre, ore 19.30, @Olten, HCL-Olten

- venerdì 4 settembre, ore 17.30, @Cornèr Arena, HCL-SCL Tigers

- sabato 5 settembre, ore 19.00, @Langnau, SCL Tigers-HCL

- martedì 8 settembre, ore 19.00, @Cornèr Arena, HCL-Friborgo

- sabato 12 settembre, ore 17.00, @San Gallo, HCL-Rapperswil

Nel rispetto delle normative in vigore per combattere il COVID-19, la società comunicherà al più tardi ad inizio agosto le modalità con cui gli spettatori potranno assistere alle quattro partite amichevoli previste alla Cornèr Arena. La priorità sarà in ogni caso data agli abbonati che avranno rinnovato la tessera per la stagione 2020/21 entro il termine di pagamento del 31 luglio 2020.

Il primo impegno dei bianconeri in una competizione ufficiale sarà quello dei sedicesimi di finale della Swiss Ice Hockey Cup in programma il 15 o il 16 settembre in trasferta contro i Pikes Oberthurgau.

TiPress/archivio