«Fantastico poter contare sul Lugano»

LUGANO - Partecipare in prima linea al progetto prodotti verdi con la raccolta di ortaggi e rendersi così utili nei confronti di chi conta sulla disponibilità del prossimo per sentirsi meno solo ed emarginato. Con questo intento, nel quadro della campagna #FORZALUGANOFORZA, l’Hockey Club Lugano ha sostenuto concretamente nelle ultime ore la Fondazione Amici della Vita, riconosciuta nel Canton Ticino come fondazione di pubblica utilità.

I due giovani bianconeri Lucas Matewa e Loic Vedova hanno raccolto ieri mattina nei campi della Tenuta Bally di Bioggio patate e carote mentre l’iniziativa si è completata oggi nel primo pomeriggio al Padiglione Conza di Lugano, quando due allenatori della Sezione Giovanile dell’HCL, Krister Cantoni e Paolo Della Bella, hanno contribuito allo smistamento e alla consegna dei prodotti ai diversi aventi diritto.

La Fondazione Amici della Vita è nata nel 1990 da un gruppo di amici desiderosi di aiutare gruppi, enti e organizzazioni che lavorano in favore dei bambini nelle strade, negli orfanotrofi, nelle famiglie dei carcerati e in altre famiglie bisognose. Durante la recente pandemia la fondazione, che è alla costante ricerca di volontari per la raccolta di prodotti verdi, si è particolarmente impegnata nella distribuzione per il simbolico prezzo di un franco di centinaia di chilogrammi di cibo e di frutta e verdura a persone in stato di comprovata indigenza, oltre ad aver organizzato servizi a quel momento impossibili per gli over 65 come i pagamenti negli uffici postali e le passeggiate con i cani all’aperto.

Loic Vedova si è così espresso: «Ho passato alcune ore divertenti con la raccolta di prodotti destinati a chi ha necessità di aiuto; faccio un appello ai giovani e a chiunque sia disposto a dedicare parte del proprio tempo libero per la Fondazione Amici della Vita». Per Paolo Della Bella «è stata una giornata arricchente, pensiamo sempre a persone lontane ma a pochi chilometri da casa nostra ci sono persone che hanno bisogno e questo fa pensare».

Klaus Stocker, presidente della Fondazione Amici della Vita, ha tenuto a ringraziare il club: «È fantastico poter contare sul Lugano; ben vengano queste collaborazioni perché significa che una fondazione come la nostra e un club sportivo come il vostro condividono l’impegno e l’interesse per la comunità».