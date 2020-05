Lo sport contro il degrado e la droga: «Felice d'aver preso parte a questo progetto»

LUGANO - Lo sport come scuola di vita. Lo sport come occasione d’incontro e di svago. Lo sport come ponte per favorire la socializzazione e la comprensione reciproca. Lo sport come elemento di dissuasione nei confronti dello spaccio e del consumo di droghe.

Con questo spirito l’Hockey Club Lugano e il suo attaccante Alessio Bertaggia hanno fatto visita oggi alla sede dell’Associazione Besso Pulita durante una lezione online di danza curata da DMC Studio nell’ambito della campagna #FORZALUGANOFORZA che intende dare visibilità alle associazioni benefiche della comunità luganese.

Nata oltre 13 anni or sono per contrastare lo spaccio e il degrado nel quartiere, Besso Pulita ha sviluppato negli anni la sua attività ed è oggi promotrice di eventi e manifestazioni come pure di corsi di formazione per giovani e persone anziane. Al centro dell’impegno di Besso Pulita, anche in epoca di pandemia, l’aiuto alle fasce di popolazione del quartiere più deboli in collaborazione con la Divisione della socialità della Città di Lugano.

Con la sua simpatia e la sua energia contagiosa Alessio Bertaggia si è trovato perfettamente a suo agio nell’ambiente e ha condiviso i valori dello sport con Danaé Cancelli, educatrice, insegnante di danza e volontaria di Besso Pulita.

«Sono felice di aver preso parte ad un progetto che tiene i giovani lontano da brutte faccende - ha commentato Alessio Bertaggia - Se posso aiutare Besso Pulita anche solo pochissimo, lo faccio molto volentieri».

«Senza dimenticare l’attenzione al territorio e alla qualità di vita, Besso Pulita è oggi impegnata su diversi fronti e il suo progetto è stato presentato anche in altre città come Losanna, suscitando interesse - ha spiegato Ugo Cancelli, Presidente di Besso Pulita - È veramente bello, sensibile e sociale quello che sta facendo l’HCL ed io sono fiero di essere a Lugano e di contribuire a rendere bella la Città. Forza Lugano Forza».

HCL official