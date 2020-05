Fischer ad Ambrì fino al 2023

AMBRÌ - Nuovo rinnovo in casa Ambrì. Il club leventinese ha infatti annunciato che Jannik Fischer ha prolungato il suo contratto fino al 2023 (il precedente accordo sarebbe scaduto al termine del prossimo campionato). «La sua grinta, la sua determinazione e il suo gioco fisico sono contagiosi e la sua grande professionalità è un ottimo esempio per tutti i nostri giovani», le parole di Paolo Duca.

Ecco il comunicato emesso dal club leventinese

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica di aver rinnovato sino al termine della stagione 2022/2023 il contratto con il difensore Jannik Fischer. L’accordo con il giocatore prevede la cancellazione dell’ultimo anno del vecchio contratto trasformandolo in un nuovo accordo triennale.

Jannik Fischer in carriera ha collezionato 420 presenze in National League (9 gol e 20 assist) con le maglie di Zugo, Losanna e Ambrì-Piotta. Il classe ’90 si appresta a disputare la sua terza stagione in maglia biancoblù.

Così si è espresso Paolo Duca, DS dell’HCAP: “Fischi è una pedina molto importante per la nostra squadra. La sua grinta, la sua determinazione e il suo gioco fisico sono contagiosi e la sua grande professionalità è un ottimo esempio per tutti i nostri giovani. Siamo molto contenti di poter contare su Fischi per ulteriori 3 stagioni e gli siamo riconoscenti per aver accettato la nostra nuova proposta in un periodo difficile come questo.”

Il club leventinese augura a Fischi un futuro ricco di soddisfazioni.

TiPress