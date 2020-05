L'ex NHL Laraque positivo al Covid-19: «Ho anche l'asma...»

L'ex attaccante di NHL Georges Laraque ha annunciato sul proprio profilo Twitter di essere risultato positivo al coronavirus (vedi allegato in fondo al testo). «Non sono invincibile, mi hanno appena diagnosticato il Covid-19. Non si tratta di una buona notizia, visto che sono anche asmatico... andrà bene».

Ricordiamo che il 43enne aveva appeso i pattini al chiodo nel 2010, dopo aver militato per 12 stagioni nel campionato di hockey più blasonato del mondo, con Edmonton Oilers (1997/2006), Phoenix Coyotes (2006/2007), Pittsburgh Penguins (2007/2008) e Montreal Canadiens. Laraque ha anche preso parte a due finalissime, nel 2006 e nel 2008, perdendole però entrambe.

Nella sua carriera in NHL il possente canadese, amante delle risse in pista, ha totalizzato 165 punti in 752 partite disputate, rimediando la bellezza di 1'198 minuti di penalità

Bon je ne suis pas invincible, je viens tout juste d’être diagnostiqué avec le Covid, pas la meilleure nouvelle étant donné que je suis asthmatique, ca va aller! I guess I’m not invincible, just got diagnosed with Covid, since I’m asthmatic, not the best news, will fight it off! pic.twitter.com/KIgo8Ra0sT