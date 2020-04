Ambrì, Davos e GDT: «Fiducia nel futuro dei Rockets»

La risposta di Ambrì, Davos e GDT, preso atto del comunicato e della decisione del Biasca, non si è fatta attendere. I tre club, ribadendo la piena fiducia nel progetto Rockets, hanno sottolineato alcuni aspetti importanti. In particolare la disponibilità confermata dai tre club di National League (Ambrì, Lugano e Davos) di continuare a mettere a disposizione i giocatori necessari al farm team. Nel comunicato, tra le esigenze del Biasca alle quali i club non hanno potuto dare seguito, spiccano la richiesta della sostituzione del presidente fondatore Davide Mottis con un esponente dell’Associazione stessa, il dimezzamento delle azioni detenute dall’Ambrì nei Rockets e l’esclusione del socio fondatore GDT.

Ecco il comunicato ufficiale:

HCAP, HCD e GDT – azionisti dell’HC Biasca Ticino Rockets SA – hanno preso conoscenza del comunicato dell’Associazione HC Biasca che intende ritirarsi dal CdA dei Rockets medesimi il prossimo 30 aprile.

I tre club, tengono a ringraziare l’Associazione Biasca, che rimane azionista del progetto, per il contributo fornito – assieme ad altri – per la nascita del progetto Rockets. Parimenti ringraziano il Consiglio d’Amministrazione dei Rockets che ha assunto le proprie responsabilità in questa fase turbolenta per assicurare le condizioni quadro alla continuazione del progetto.

Rilevante è in particolare la disponibilità confermata dai tre club di National League (HCAP, HCL e HCD) di continuare a mettere a disposizione i giocatori necessari al farm team, mentre i rispettivi responsabili sportivi sono al lavoro anche con altri club di NL per completare tempestivamente il roster della squadra per la stagione di Swiss League 2020-21.

Le tre società firmatarie sono spiacenti di non aver potuto dar seguito ad alcune delle esigenze poste dall’Associazione Biasca, in particolare la sostituzione del presidente fondatore Davie Mottis con un esponente dell’Associazione stessa, il dimezzamento delle azioni detenute dall’HCAP nei Rockets e l’esclusione del socio fondatore GDT dall’azionariato. Altre proposte, costruttive, che mirano al rafforzamento sportivo dei Rockets, sono invece state accolte e serviranno indubbiamene ad assicurare un futuro più stabile al Club di Swiss League.

Per questo importante futuro, e senza attardarsi su divergenze passate che ritengono secondarie, tutti e tre i club firmatari sono pronti ad impegnarsi costruttivamente.