«Ad oggi un solo sponsor ci ha detto che non può continuare»

AMBRÌ - Anche lo sport non sarà esente dalla crisi economica con la quale dovremo fare i conti una volta sconfitto il coronavirus. Sponsor che non riusciranno più a far fronte ai loro impegni e costi che le varie società dovranno cercare di contenere ancor di più.

«Il problema ci sarà per tutti, non solo ad Ambrì - è intervenuto il presidente biancoblù Filippo Lombardi - Tutto lo sport professionistico sarà confrontato con problematiche di questo genere. Bisognerà contenere ancor di più i costi, cercando di trovare argomentazioni valide per convincere i vari sponsor a lavorare su questo terreno».

Com'è la situazione leventinese? C'è già qualcuno che vi ha detto che non ce la farà ad andare avanti? «Ad oggi un solo sponsor ci ha già comunicato che non riuscirà a proseguire la collaborazione con il nostro club. Alcuni invece hanno già firmato e continueranno a sostenerci, mentre con altri siamo in discussione. La rinuncia dello sponsor citato non va comunque a mettere in pericolo la stabilità finanziaria del nostro club».

Discorso Coppa Spengler, manca solo il comunicato... «Diciamo che ci siamo, anche se la comunicazione avverrà in seguito. Prima l'organizzazione vuole avere delle rassicurazioni circa il normale svolgimento del torneo. Una volta che questo sarà assodato, procederemo con la comunicazione congiunta con il Davos».

Per Filippo Lombardi una quarantena tra... scartoffie e lavoro. «In questo periodo sono molto preoccupato per tutti gli aspetti lavorativi, sportivi e aziendali. D'altro canto, invece, la sto vivendo piuttosto bene, adopero buona parte delle giornate a ordinare le mie carte, qualcosa che non facevo da 25 anni. Ho buttato via tre quintali di roba. Nel resto del tempo lavoro, svolgo in videoconferenza un paio di consigli di amministrazione al giorno, rispondo alle mail e faccio tante telefonate. Insomma non è certo un periodo di vacanze alle Maldive...».

Keystone