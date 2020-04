La NHL è pronta a tutto per finire: porte chiuse e ghiaccio neutro?

Il campionato di NHL 2019/2020 si concluderà su ghiaccio neutro e senza spettatori sugli spalti? «Vi dirò, è una possibilità che è stata considerata e discussa», ha indicato il commissario aggiunto Bill Day. «Non è la nostra soluzione preferita, ma il nostro scopo è quello di prepararci bene di fronte a ogni eventualità. In ogni caso è ancora presto per dire che cosa potrebbe succedere».



Da quando è iniziata la crisi legata al Covid-19, i vertici della NHL hanno sempre detto ai giocatori di tenersi pronti a partire dal 15 aprile.... «Sarei sorpreso se questo termine non venisse prolungato. Sono le autorità sanitarie ad avere il calendario in mano e non si giocherà a hockey prima del 1 maggio, non saremmo in grado di riaprire le installazioni in questa data(...)».

