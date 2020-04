Nuovi rinnovi in casa biancoblù

AMBR - Anthony e Joël Neuenschwander saranno biancoblù anche nel prossimo futuro. Proseguendo nella sua politica di rinnovi, atta a formare lo zoccolo duro della squadra che verrà, Paolo Duca ha infatti trovato un accordo con i due gemelli, che hanno firmato rispettivamente per una e due stagioni (con opzione per dodici ulteriori mesi).

Di seguito il comunicato ufficiale della società sopracenerina:

“Il club biancoblù ha trovato l’accordo con il centro Anthony Neuenschwander per il rinnovo del contratto sino al termine della stagione 2020/2021 con opzione in favore del club per un ulteriore anno. Anthony, classe ’99, ha finora collezionato 5 presenze in National League con la maglia leventinese e 85 in Swiss League con i Ticino Rockets (12 punti, 7 gol e 5 assist).

Joël Neuenschwander ha rinnovato il contratto con l’HCAP per le prossime due stagioni con opzione in favore del club per un ulteriore anno. L’ala classe ’99 ha disputato 42 partite di National League con la maglia biancoblù condite da 2 gol e 3 assist.

«Enthu e Jo hanno fatto parte delle belle sorprese della scorsa stagione facendosi trovare pronti quando chiamati in causa – ha commentato Paolo Duca, direttore sportivo del club leventinese - Siamo molto contenti di poter continuare a lavorare con entrambi i gemelli perché convinti che il loro margine di sviluppo sia ancora notevole come anche la loro determinazione a raggiungerlo».”