“Insieme all’Ambrì per il Ticino”: «Orgoglioso di tutti i ragazzi»

AMBRÌ - Un sorriso biancoblù in un momento grigio, fatto di ombre e reso maledettamente difficile dall’emergenza coronavirus. Nata dalla pancia del gruppo di coach Cereda, l'iniziativa “Insieme all’Ambrì per il Ticino” ha permesso agli appassionati di assicurarsi dei cimeli, facendo nel contempo un’opera di bene. Proprio così, perché dalla vendita del materiale messo a disposizione da giocatori e staff - bastoni, maglie, pattini e non solo - sono stati raccolti complessivamente 26’823 franchi, donati all’Ente Ospedaliero Cantonale.

«Sono orgoglioso di tutti i ragazzi, ci tengo a sottolineare che l’iniziativa è nata da una loro idea - interviene Nicola Mona, Direttore Generale dell’Ambrì - Uno sportivo d'élite si trova fondamentalmente in una posizione privilegiata: a tutti, vista la totale comprensione della situazione in cui ci troviamo, è sembrato “doveroso” dare il proprio contributo».

Un contributo che ha fatto felici anche tanti tifosi.

«I ragazzi si sono sentiti nella posizione di poter dare una mano e regalare un sorriso ai fans. Per loro è un piccolo gesto, ma sicuramente c’è chi sarà felice di avere a casa il bastone di Fora - faccio un nome su tutti - o la storica maschera indossata da Pauli Jaks. È stato come ridare qualcosa a chi da sempre ci sostiene anche nei momenti difficili. Inoltre, aspetto ancora più importante in questo momento, sono stati raccolti dei soldi in favore dell’EOC».

Il feedback è stato positivo?

«Sicuramente. Ognuno ha aiutato come poteva e il materiale è andato "a ruba": i ragazzi erano entusiasti e questo fa loro onore. Oltre a quello, coach Cereda e lo staff tecnico hanno pensato di dare la possibilità a qualcuno di vivere in panchina accanto a loro le emozioni della prima amichevole della prossima stagione».

Infine a Nicola Mona chiediamo un aggiornamento sulla situazione sportiva. Pianificare il futuro - tra i tanti dubbi generati dalla pandemia - non è certo facile.

«Stiamo lavorando in una situazione di serenità, nonostante l’incertezza. A differenza del passato bisogna considerare più scenari: sappiamo che potrà capitare di tutto. Ovviamente ci auguriamo che si possa tornare alla normalità il prima possibile, così da iniziare la prossima stagione come da programma. A livello di sponsor e attaccamento dei tifosi siamo fiduciosi, l’interesse rimane intatto e si spera di poter ricominciare tutti uniti».

TiPress/archivio