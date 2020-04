Il nuovo d.s. del Berna è Florence Schelling

BERNA - Novità importanti in casa Berna.

In attesa di definire il ruolo dell'allenatore - che quasi certamente non sarà Hans Kossmann - la dirigenza della Capitale ha affidato la direzione sportiva all'ex giocatrice della nazionale elvetica Florence Schelling (bronzo alle olimpiadi di Pyeongchang). È la prima donna in assoluto a ricoprire questo ruolo nel nostro hockey.

In virtù di questa scelta Alex Chatelain (ormai ex direttore sportivo) si occuperà di altro, sempre in seno al club bernese.

Dal canto suo Lars Leuenberger resterà in sella in qualità di vice-allenatore.

Keystone (archivio)