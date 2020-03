Lugano, maglie all'asta: il ricavato andrà alla Croce Verde

LUGANO - Bella iniziativa del Lugano, che ha deciso di devolvere in favore della Croce Verde il ricavato dell'asta in cui gli appassionati potranno tentare di assicurarsi le maglie dei propri beniamini.

Sul sito ricardo.ch prenderà avvio lunedì 6 aprile 2020 alle ore 9.00 l’asta delle maglie nere ufficiali indossate dai giocatori della prima squadra dell’HCL durante il campionato 2019/20.

L’asta si chiuderà lunedì 13 aprile 2020 alle ore 18.00. Il prezzo di partenza di ogni singola maglia è fissato a 150 franchi con rilancio minimo di 10 franchi.

In questo momento di emergenza straordinaria per la sanità ticinese il ricavato di questa tradizionale iniziativa sarà devoluto alla Croce Verde di Lugano confrontata, a seguito della pandemia COVID-19, con una serie di costi supplementari per il materiale, la sicurezza e la riorganizzazione dell’assetto operativo.

L’incasso della vendita delle maglie andrà in particolare a contribuire alle spese per l’acquisto di materiale di protezione per il personale (mascherine, camici, guanti e occhiali), di apparecchi per la sanificazione delle ambulanze dopo ogni intervento e all’affitto di spazi per ospitare medici e infermieri specializzati in una ulteriore zona strategica del territorio tra il Luganese e il Mendrisiotto.