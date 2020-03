Lugano, ecco Bernd Wolf

LUGANO - Il Lugano non ha ancora ufficializzato l'operazione di mercato, ma Bernd Wolf sì. Il difensore austriaco - con licenza svizzera - ha infatti salutato sul proprio profilo Facebook i tifosi del Villacher: «Ciao tifosi del VSV, spero che stiate bene. Volevo salutarvi perché la prossima stagione giocherò nell'HC Lugano», sono state le parole di Wolf riportate anche dalla RSI.

Ricordiamo che il 23enne è cresciuto nel settore giovanile del Berna, con cui ha esordito nella massima serie nel 2017. In seguito ha militato nel Langenthal e nel Visp, per poi giocare due stagioni in Patria (EBEL) - nel Villacher appunto - dove ha messo complessivamente a referto 19 punti in 85 partite disputate.