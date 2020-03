Jan Neuenschwander: anche lui contagiato

BIENNE - Anche Jan Neuenschwander - attaccante del Bienne - sta facendo i conti con il maledetto Covid-19. Come riporta "20 minuten" il 27enne futuro giocatore del Berna è in quarantena da quasi due settimane e soltanto da qualche giorno comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Come diabetico appartiene teoricamente a un gruppo a rischio.

«Le ultime due settimane sono state difficili - le parole di Neuenschwander espresse nel Podcast "Eisbrecher" - Ma sono contento che lentamente le mie condizioni migliorino. Presto sarò in grado di uscire per una boccata d'aria fresca».

Ricordiamo che a Bienne pure l'allenatore Antti Törmänen era risultato positivo al tampone: il tecnico finlandese sta meglio.

Keystone