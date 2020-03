Lo Zurigo pensa in grande: nel mirino Denis Malgin e Mirco Müller

Stando al "Tages Anzeiger", i Lions sarebbero molto interessati a ingaggiare due giocatori elvetici che militano attualmente in NHL: l'attaccante Denis Malgin (Toronto Maple Leafs) e il difensore Mirco Müller (New Jersy Devils), i cui rispettivi contratti scadranno in primavera.

A questo proposito il direttore sportivo dello Zurigo Sven Leuenberger ha dichiarato di essere in contatto con gli agenti dei due rossocrociati, ma che il loro arrivo dipenderebbe dalle situazioni legate a Severin Blindenbacher, Tim Berni e Pius Suter. Il primo soffre sempre di una commozione cerebrale, mentre gli altri due potrebbero ben presto raggiungere a loro volta la NHL.

Ricordiamo che in questa stagione Malgin ha messo a referto 12 punti in 44 partite disputate con Panthers e Maple Leafs, mentre Müller 7 punti in 50 match con i Devils.