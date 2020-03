Playoff & Covid-19: «Avremmo potuto dire la nostra...»

GINEVRA - Come tutti ben sanno la stagione di National League è terminata in anticipo, non è stato assegnato il titolo e lo Zurigo ha vinto la regular season.

Ricordiamo che i Lions (91 punti) avevano preceduto in classifica di una sola lunghezza lo Zugo (90) e di due la coppia formata da Davos e Ginevra (89). Proprio le Aquile – con una squadra formata prevalentemente da giovani – si sono rese protagoniste di una stagione sopra le righe, candidandosi prepotentemente per la vittoria finale. «È stato un vero peccato finire il campionato in questo modo ma – vista la situazione davvero delicata – non si poteva continuare con gli eventi sportivi. È necessario che tutti stiano a casa e rispettino le regole, altrimenti questo virus diventa ancora più pericoloso», è intervenuto l'attaccante del Ginevra Tim Bozon. «In ogni caso abbiamo disputato una grande regular season e il nostro obiettivo era quello di andare il più lontano possibile anche nei playoff. Il morale in squadra era alto e avevamo la consapevolezza di potercela giocare con tutti. Di positivo c'è che potremo sfruttare questa nostra forza in vista del prossimo campionato».

Come si vive a Ginevra? «È uno scenario davvero particolare. Tutta la Svizzera ha giustamente deciso di seguire il modello ticinese e nella regione resteranno aperti soltanto i negozi di prima necessità. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Il virus ha dimostrato di essere in grado di espandersi molto velocemente ed è difficile fare previsioni. Per quanto mi riguarda cerco di tenermi fisicamente in forma a casa con qualche esercizio, anche se mi auguro che potremo ritornare ben presto sul ghiaccio ad allenarci».

Alla sua seconda stagione a Les Vernets, il 25enne ha totalizzato 14 punti in 42 incontri disputati, esattamente come lo scorso anno...«Sto crescendo, ma c'è sempre qualcosa che mi rallenta. Ho subìto vari stop quest'anno, ma sono consapevole di avere i mezzi per ottenere un rendimento più alto. Lavoro duramente ogni giorno per riuscire a raggiungere il massimo delle mie potenzialità e continuo a essere positivo. Spero proprio che la prossima possa essere la stagione giusta per riuscire ad avere una certa costanza nell'arco di tutto il campionato. La società sta svolgendo un grande lavoro con i giovani e sono felice di fare parte di questo gruppo».

keystone-sda.ch (MARTIAL TREZZINI)