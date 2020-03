In Germania e in Austria non verrà assegnato il titolo

Il campionato tedesco di hockey (DEL) e quello austriaco (EBEL) hanno deciso di terminare anzitempo le rispettive stagioni a causa dell'emergenza legata al coronavirus.

«Siamo dispiaciuti per le società, i partner e soprattutto per i tifosi, ma siamo obbligati ad agire in maniera responsabile vista la situazione attuale», ha spiegato il CEO della DEL Gernot Tripcke. «Siamo focalizzati sulla salute dei nostri supporters, dei nostri giocatori e dei nostri impiegati».

In Germania i playoff non erano ancora iniziati, mentre in Austria invece le squadre stavano già disputando i quarti di finale. In questi due campionati non verrà assegnato il titolo.