Ambrì? Langnau? Rappi? Il Kloten vuole completare il salto in National League. Covid-19 permettendo

KLOTEN - Speranza e impazienza, il Kloten non vede l'ora di ripartire. Chiusa da primi della classe (insieme con l'Ajoie) la regular season e scherzato con i GCK Lions nel primo turno dei playoff, gli Aviatori hanno visto le loro ambizioni frenate dalla paura legata all'esplosione del coronavirus. Il contagio nato in Cina e deflagrato in Nord Italia ha infatti messo in stand by gran parte dello sport del Vecchio continente. Hockey svizzero compreso.

Per sapere cosa accadrà a National e Swiss League si dovrà attendere il prossimo venerdì quando, a Ittingen, un'Assemblea straordinaria della Lega disegnerà il futuro prossimo di bastone e disco. Intanto però c'è chi morde il freno.

«Noi speriamo di poter tornare in pista martedì 17 per gara-1 della serie contro il Langenthal – ha sottolineato Pascal Signer, CEO del Kloten – Stiamo impegnandoci per farci trovare pronto per quell'appuntamento».

Eppure il campionato potrebbe anche fermarsi definitivamente... «Chiudere qui la stagione? Abbiamo bisogno di lottare per salire. Per noi stessi, per il lavoro che abbiamo fatto, per il club e per la sua storia. Abbiamo tutto per andare fino in fondo e giocarci la promozione».

Un'altra opzione, forse meno drammatica, è quella di disputare tutte le partite a porte chiuse. «Se necessario, certo, si farà anche quello. Anche se a noi costerebbe tantissimo. Questo fottuto coronavirus... Le partite casalinghe contro il Langenthal, per la semifinale, potrebbero costringerci a registrare una perdita di 200'000 franchi l'una. I biglietti, il settore food&beverage... sarebbe dura».

Non esiste un'assicurazione in grado di coprire almeno parzialmente le possibili perdite? «Stiamo facendo delle riunioni. Forse qualcosa potrebbe esserci anche se tutto è da definire. La situazione è particolarissima».