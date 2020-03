Baumgartner succede al biancoblù Zwerger

Bella soddisfazione per il giovane Benjamin Baumgartner. L'attaccante del Davos, autore in regular season di 27 punti (7 gol) in 37 match, è stato premiato come giocatore austriaco dell'anno (secondo l'attaccante del Bienne Peter Schneider).

Il 19enne, in possesso anche della licenza svizzera, è stato incoronato da una votazione condotta dalla rivista austriaca "Powerplay" che ha interpellato allenatori e giornalisti.

Da segnalare che Baumgartner succede all'attaccante dell'Ambrì Dominic Zwerger, incoronato lo scorso anno.