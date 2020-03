Il Mondiale in Svizzera è a rischio: «Stiamo pensando a delle alternative»

BERNA - Il Mondiale di Zurigo e Losanna non è poi così lontano. Ma l'emergenza coronavirus costringerà gli organizzatori a rivedere i piani della manifestazione? Ancora non si sa ma i membri della IIHF stanno studiando alcune soluzioni, qualora l'evento nel nostro paese dovesse saltare.

«Quel che è certo è che non giocheremo in piste vuote - le parole del presidente della Federazione Internazionale di hockey René Fasel all'agenzia russa Tass - Se c'è un'alternativa? Stiamo prendendo in considerazione l'ipotesi di spostare l'evento in Russia o in Bielorussia».

Ad ogni modo lo stesso Fasel ha specificato che prima di prendere qualsiasi decisione bisognerà attendere la seconda metà di marzo.

Keystone (archivio)