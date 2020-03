FRIBORGO - Christian Dubé ha vinto la sua personale scommessa. Il direttore sportivo - diventato allenatore nel corso della stagione - ha avuto il merito di guidare il Friborgo al settimo posto finale in regular season. Adesso nei quarti di finale ci sarà lo Zugo.

«Chi l'avrebbe mai detto, sono davvero orgoglioso della squadra», ha analizzato proprio Dubé a "20minutes". «Non è stato per niente semplice ma il gruppo ha lavorato duramente, meritandosi la qualificazione ai playoff(...). Non erano in molti a credere in me, tutti quanti abbiamo dato anima e cuore per questo obiettivo. È semplicemente straordinario(...)».

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)