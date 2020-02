Il Lugano perde il derby ma va (comunque) nei playoff

LUGANO - Il Lugano ce l'ha fatta e giocherà i prossimi playoff. La truppa di Pelletier ha così raggiunto l'obiettivo stagionale, nonostante sia uscita sconfitta dal derby contro l'Ambrì, ultima partita di regular season (1-4).

La formazione biancoblù ha espugnato la Cornèr Arena - per l'occasione a porte chiuse - in virtù dei sigilli di D'Agostini, in inferiorità numerica (34'), Hofer (42'), Sabolic (46') e Zwerger (60'). Il bianconero Wellinger aveva invece aperto le danze al 22'. Da segnalare che Luca Cereda ha optato per l'ex Manzato fra i pali, mentre rispetto alla gara di ieri di Rapperswil Serge Pelletier ha deciso di schierare Chorney al posto di Postma.

In classifica i sottocenerini, che nei playoff sfideranno lo Zurigo, si piazzano dunque in ottava posizione finale (69 punti), una lunghezza in più del Berna (68) che è uscito sconfitto dalla sfida di Losanna (2-3).

Dal canto suo la compagine biancoblù - che centra il decimo rango con gli stessi punti del Langnau (63), cinque lunghezze in meno del Berna (68) e undici in più del Rapperswil (59) - ha così conquistato quattro delle sei stracantonali stagionali.

LUGANO - AMBRÌ 1-4 (0-0, 0-1, 1-3)

Reti: 22' Wellinger 1-0; 34' D'Agostini (4c5!) 1-1; 42' Hofer (Dal Pian ) 1-2; 46' Sabolic (Flynn, 5c4) 1-3; 60' Zwerger (Plastino) 1-4.

LUGANO: Schlegel; Wellinger, Chorney; Riva, Chiesa; Vauclair, Loeffel; Jecker; Bertaggia, McIntyre, Klasen; Suri, Lajunen, Walker; Lammer, Sannitz, Fazzini; Zangger, Romanenghi, Bürgler; Morini.

AMBRÌ: Manzato; Ngoy, Plastino; Dotti, Fora; Fischer, Fohrler; Pezzullo; Sabolic, Flynn, D'Agostini; Zwerger, Müller, Hofer; Bianchi, Goi, Trisconi; Hinterkircher, Dal Pian; Mazzolini; Schwab.

Penalità: Lugano 4x2'; Ambrì 5x2' + 1x10'

Note: Cornèr Arena 0 spettatori; Arbitri: Lemelin, Mollard; Fuchs, Cattaneo.

Ti-press (Samuel Golay)