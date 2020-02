Corsa playoff: il Berna vince e ora tifa Ambrì

BERNA - Il Berna resta in corsa per i playoff. Gli Orsi, impegnati a domicilio nel penultimo incontro della regular season, hanno superato 1-0 il Friborgo all'overtime. Decisiva la rete di Thomas al 61', che ha regalato 2 punti al club della Capitale. Grazie a questo successo gli uomini di Kossmann si portano a quota 68, ovvero a -1 dal Lugano. Domani arriveranno gli ultimi verdetti, con gli Orsi che dovranno battere il Losanna e sperare in un favore da parte dell'Ambrì, ospite alla Cornèr Arena. Ai bianconeri, anche nel caso in cui il Berna sbancasse la Vaudoise Arena, "basterebbe" un successo anche oltre il 60'.

Sicuramente meno tesa la sfida della Tissot Arena, dove il Bienne ha piegato 5-1 lo Zurigo. Per i Seelanders, che con questa vittoria hanno blindato il quinto posto, a segno nell'ordine Pouliot, Cunti, Rajala, Schneider e Riat. Per i Lions ha firmato Chris Baltisberger il momentaneo 3-1 al 42'.

A Ginevra è caduto il Losanna di Craig MacTavish, alla sua prima uscita alla guida dei vodesi dopo l'esonero di Peltonen. I Leoni biancorossi sono stati sconfitti 4-1. Colpito da Mercier e Rod nel primo tempo, il Losanna ha accorciato le distanze al 24' con Pereskokov (2-1). Nel terzo periodo non si è però concretizzata la rimonta, con le Aquile che hanno chiuso i conti grazie a Karrer e ancora Mercier.

Le reti non sono mancate nemmeno alla Bossard Arena, dove lo Zugo ha superato 5-4 ai rigori il Langnau, salito a quota 60 grazie al punticino raccolto (pari merito con l'Ambrì, decimo). Nei 60' è stato un vero botta e risposta, con i Tori a bersaglio con Kovar (11', 14'), Leuenberger (27') e Senteler, che in extremis ha firmato il 4-4 (59'). Per i Tigrotti avevano trovato la via del gol Schmutz (15', 38') e Diem (29', 42').

Da segnalare infine che, nonostante i rispettivi ko, questa sera Friborgo (73 punti) e Losanna (72) hanno ottenuto la matematica certezza di disputare i playoff.

