Tris e shutout: l'Ambrì torna al successo e aggancia il Langnau

AMBRÌ - Si è chiusa con una vittoria per 3-0 l’ultima partita casalinga della regular season dell’Ambrì, disputatasi a porte chiuse, a causa dei noti problemi legati al coronavirus.

Gli uomini di Cereda hanno posto fine alla striscia di sconfitte consecutive, che durava da cinque incontri, in un ambiente decisamente insolito e a dir poco surreale. A farsi notare sono comunque stati degli stoici tifosi situati al di fuori dell’impianto, i quali hanno incessantemente sostenuto i propri beniamini a gran voce.

Dopo un primo tempo equilibrato, condito da diverse occasioni da entrambe le parti, all’inizio del periodo centrale l’Ambrì ha meritatamente trovato la via del vantaggio con Goi al 21 26”, abile a sbloccare le marcature in backhand. I padroni di casa si sono mostrati lungo tutto l’arco dell’incontro la squadra più propositiva sul ghiaccio, con l’unica pecca di non aver saputo concretizzare al meglio la notevole mole di gioco proposta.

Sono infatti state diverse le opportunità non sfruttate da parte dei biancoblù prima del meritatissimo raddoppio firmato da Hofer al 50’42”, momento in cui l’austriaco ha trafitto tra i gambali Aeschlimann per l’importante 2-0. Durante gli ultimi minuti di gioco, i velleitari tentativi offensivi dei grigionesi si sono tutti infranti contro Conz, autore di una prestazione perfetta, che gli è infine valsa lo shutout. Ad abbellire ulteriormente il risultato ci ha poi pensato il Top Scorer Matt D’Agostini, che a pochi secondi dalla fine ha firmato il terzo gol nella porta lasciata ormai sguarnita dagli ospiti.

In seguito alla vittoria contro il Davos, i leventinesi incamerano da un lato punti importanti per la classifica, agganciando il Langnau a quota 60, sinonimo di decimo posto. Inoltre i biancoblù acquisiscono al contempo fiducia per la fase finale della stagione, che prevede dapprima il derby a Lugano e successivamente il girone di piazzamento.

AMBRI PIOTTA – DAVOS 3-0 (0-0, 1-0, 2-0)

Reti: 21’26” Goi (Trisconi, Plastino) 1-0; 50’42” Hofer (Plastino) 2-0; 59’32” D’Agostini 3-0.

AMBRÌ: Conz; Ngoy, Plastino; Dotti, Fora; Fischer, Fohrler; Pezzullo; Sabolic, Flynn, D’Agostini; Zwerger, Müller, Hofer; Bianchi, Goi, Trisconi; Hinterkircher, Dal Pian, Mazzolini; Gaeta.

Penalità: 4x2’ Ambrì; 2x2’ Davos.

Note: Valascia, partita disputata a porte chiuse. Arbitri: Lemelin, Hungerbühler; Obwegeser, Bürgi.

keystone-sda.ch / STR (Samuel Golay)