Il Lugano non sbaglia: per i playoff manca l'ultimo passo

RAPPERSWIL - In un clima surreale, in quella che è stata la prima serata delle piste a porte chiuse a causa dell'emergenza coronavirus, il Lugano ha conquistato un successo pesantissimo sul ghiaccio di Rapperswil. 4-1 il risultato finale per gli uomini di Pelletier, che si avvicinano ulteriormente a un posto nei playoff (domani, nel derby, "basterà" un successo anche oltre il 60').

In pista col rientrante Klasen al posto di Ryno, i bianconeri hanno iniziato col piede giusto e, dopo una traversa di Postma, hanno trovato l'1-0 al 4'. A segno Romain Loeffel, che ha trafitto Nyffeler in situazione di powerplay (fuori Ness). Troppo "leggeri" in fase difensiva, al 7' i sottocenerini si sono fatti sorprendere da Simek, che ha superato Chiesa e costretto Riva al fallo guadagnandosi un rigore. Perfetto nella sua esecuzione, l'attaccante dei sangallesi ha firmato l'1-1 superando Schlegel. Nel finale di tempo il Lugano ha poi rischiato grosso in situazione di powerplay, con un disco perso da Postma e un'occasionissima capitata sul bastone di Dünner. Il numero 23 del Rappi ha però perso il duello a tu per tu con Schlegel.

Nel secondo periodo, dopo una chance per Loosli e una ghiotta per Bertaggia (solo davanti a Nyffeler), il Lugano ha colpito ancora in superiorità numerica. Con Schmuckli penalizzato, è stato McIntyre a trovare la via del gol con un pizzico di fortuna (deviazione di ginocchio su tiro fuori misura di Loeffel). Colpito, il Rappi ha vacillato e così, al 37', i ticinesi hanno azzannato con Morini. L'attaccane italiano, lesto nel raccogliere un rebound su tiro di Bürgler, ha firmato il suo primo gol stagionale portando il Lugano sul 3-1.

Nel terzo tempo gli ospiti hanno gestito senza affanni il doppio vantaggio e, nel finale - con Nyffeler richiamato per fare spazio a un sesto uomo di movimento -, Suri ha infilato il definitivo 4-1 a porta vuota.

Salito a quota 69 punti, il Lugano si trova a +1 dal Berna. Domani, nell'ultimo turno di regular season, gli Orsi faranno visita al Losanna, mentre i bianconeri ospirano l'Ambrì in un derby che promette scintille.

RAPPERSWIL - LUGANO 1-4 (1-1, 0-2, 0-1)

Reti: 3'05" Loeffel (McIntyre) 0-1; 7'04" Simek 1-1; 34'35" McIntyre (Loeffel) 1-2; 36'38" Morini (Bürgler) 1-3; 58'19" Suri 1-4.

LUGANO. Schlegel; Wellinger, Postma; Riva, Chiesa; Vauclair, Loeffel; Jecker; Bertaggia, McIntyre, Klasen; Suri, Lajunen, Walker; Lammer, Sannitz, Fazzini; Zangger, Romanenghi, Bürgler; Morini.

Penalità: Rapperswil 5x2’; Lugano 2x2’.

Note: St.Galler Kantonalbank Arena: porte chiuse. Arbitri: Tsherrig, Müller; Schlegel, Gnemmi.

