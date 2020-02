Lugano: due sfide che valgono una stagione

LUGANO/AMBRÌ - Ci siamo! La regular season è pronta per gli ultimi due giri di giostra (a porte chiuse per le ticinesi), quelli che diranno se il Lugano sarà tra le magnifiche otto oppure tra le quattro squadre che dovranno battagliare per la salvezza. Per come erano messe le cose alcune settimane fa – con una squadra che con Sami Kapanen aleggiava nei bassifondi della classifica – Chiesa e compagni possono ritenersi tutto sommato contenti di essere qui a giocarsi i playoff nelle ultime due giornate. Se però si guarda al ruolino di marcia del 2020, allora sì c'è da mangiarsi le mani. In questo senso le sconfitte con Friborgo e Berna, maturate nel weekend scorso, gridano ancora vendetta. Ma nella vita e nello sport piangersi addosso non serve a nulla.

E allora che gli uomini di Serge Pelletier concentrino tutte le loro forze sui due impegni, contro Rapperswil e Ambrì, che valgono un'intera stagione. Due partite nelle quali non sono ammessi se o ma...

Contro Davos e lo stesso Lugano, l'Ambrì andrà invece a caccia di punti pesantissimi in ottica salvezza. Attualmente i biancoblù, penultimi, hanno cinque lunghezze di vantaggio sul Rapperswil e due di ritardo sul Langnau. Riuscire ad “acchiappare” i Tigrotti al decimo posto (in grado di conquistare la miseria di 5 punti su 33 nelle ultimi 11 gare) è il grande obiettivo dei leventinesi. Per D'Agostini e compagni i playout sono già iniziati...

Ti-press (Samuel Golay)