Giovani bianconeri crescono: «Playoff? Avventura nuova, godiamoci il momento»

LUGANO - Nella serata di domani - venerdì 28 febbraio - prenderanno il via i playoff della categoria Under 20 (Juniori Elites): il Lugano ospita il Ginevra in gara-1 dei quarti di finale (ore 20.15).

La truppa allenata da Luca Gianinazzi – e da Paolo Morini (assistant-coach) – si è piazzata seconda nella classifica di regular season, superata di un solo punto dalla capolista Berna. «Siamo andati ben oltre alle piu rosee aspettative di inizio stagione», ha analizzato proprio l'head-coach ticinese. «Era dal campionato 2014/15 che gli U20 del Lugano non disputavano i playoff e siamo di conseguenza molto soddisfatti per il risultato ottenuto. Si tratta di un'esperienza nuova per tutto il gruppo e per me vale la stessa cosa, visto che vivrò i primi playoff della mia carriera nei panni dell'allenatore. Ai ragazzi ho consigliato di godersi il momento. Devono cercare di divertirsi continuando a lavorare il più duramente possibile e poi vedremo dove ci porteranno i nostri sforzi. Il Ginevra? È una squadra che non possiamo sottovalutare, anche perché ha vinto gli ultimi due campionati. Sarà una serie difficile, una battaglia, ma scenderemo in pista per vincere ogni partita».

Gianinazzi (27 anni) e Morini (25) sono molto affiatati, si conoscono dai tempi delle giovanili e si apprestano a terminare la seconda stagione insieme sulla panchina dei giovani bianconeri. «Mi trovo molto bene con lui, abbiamo la stessa filosofia e continuiamo a migliorare giorno dopo giorno. Ci confrontiamo molto sulle varie situazioni che si presentano. La cosa che ci accomuna piu di tutte è la passione che abbiamo entrambi per l'hockey. A ogni modo, il messaggio che abbiamo cercato di trasmettere ai ragazzi è stato quello di avere il piacere di venire alla pista, di stare con il gruppo e di provare a divertirsi anche quando si fanno esercizi o attività che si amano meno. Sono contento perché nel giro di due anni si sono visti dei progressi, stiamo andando nella direzione giusta...».

Gianinazzi ha appeso a soli 24 anni i pattini al chiodo in qualità di giocatore. Nonostante questo però, nella sua carriera ha avuto il merito di esordire in National League con il Lugano nella stagione 2012/13 (4 presenze totali per lui). Ora, da allenatore, sta iniziando da molto giovane a togliersi le sue soddisfazioni. «Sono molto ambizioso e sono consapevole di essermi forse buttato un po' presto in questo nuovo mondo, ma non ho nessun rimorso. Anzi, mi sono reso conto che è la strada che voglio percorrere e aver ricevuto questa grande occasione di poter allenare la Under 20 è un grandissimo stimolo per me. Futuro? Non voglio pensare troppo a lungo termine ma sicuramente uno dei miei obiettivi è quello di continuare a migliorarmi e continuare a togliermi più soddisfazioni possibili(...)».

Il programma dei quarti di finale dei playoff:

venerdì 28 febbraio, Cornèr Arena, ore 20.15, Lugano-Ginevra

domenica 1. marzo, Les Vernets, ore 16.00, Ginevra-Lugano

mercoledì 4 marzo, Cornèr Arena, ore 20.15, Lugano-Ginevra

evt. venerdì 6 marzo, Les Vernets, ore 20.30, Ginevra-Lugano

evt. domenica 8 marzo, Cornèr Arena, ore 20.15, Lugano-Ginevra

Da segnalare che nel prossimo weekend scattano i playoff anche per la squadra U17 che ha terminato la regular season al settimo posto con 63 punti in 36 partite. Gli avversari dei ragazzi allenati da Krister Cantoni e Marzio Brambilla saranno i Lions.

Tipress, archivio