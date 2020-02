Il Lugano farà tutto il possibile per garantire il regolare svolgimento del derby

LUGANO - Nella serata odierna - mercoledì 26 febbraio - il Lugano ha emesso un comunicato riguardante il derby di sabato contro l'Ambrì, che si giocherà a porte chiuse a causa del Coronavirus.

Di seguito la notizia:

"Come affermato nei giorni scorsi, l’Hockey Club Lugano ha piena fiducia nell’operato del sistema sanitario nazionale e cantonale. In queste ore il gruppo di coordinamento tecnico e scientifico che supporta l’esecutivo cantonale ha valutato la situazione sul nostro territorio in modo tale da indurre il Consiglio di Stato a decidere che il derby di sabato 29 febbraio 2020 alla Cornèr Arena dovrà essere giocato a porte chiuse per contenere il rischio di diffusione del Coronavirus.

Pur dispiaciuto in modo particolare per i suoi sostenitori, l’HCL ha preso atto della misura voluta dal Consiglio di Stato e intraprenderà tutto quanto necessario a livello operativo per garantire il regolare svolgimento della partita senza la presenza del pubblico. La società bianconera è stata informata della decisione nell’ambito della conferenza stampa “live” del Consiglio di Stato attorno alle ore 18.00 di oggi. Maggiori informazioni, segnatamente per quanto riguarda la tematica dei biglietti acquistati per il derby, saranno fornite nel corso della giornata di domani".

Tipress, archivio