Incombe il derby: che si fa?

LUGANO - Sabato sera alla Cornèr Arena si terrà il sesto derby stagionale, una partita (e non scopriamo l'acqua calda...) sempre molto sentita nel nostro Cantone. Questa volta lo sarà ancor di più poiché i bianconeri si giocheranno l'accesso ai playoff, mentre i biancoblù punti pesanti in ottica salvezza. Ma l'arrivo in Ticino del Coronavirus potrebbe portare al rinvio della partita? Oppure allo svolgimento della stessa senza pubblico?

«La competenza decisionale non spetta a noi, ma alle autorità Federali o Cantonali - le parole del direttore amministrativo del Lugano JJ Aeschlimann a Radio Ticino - Noi stiamo preparando la partita come se si giocasse regolarmente. Possibile il match a porte chiuse? Non è da escludere».

Questo, per contro, il pensiero del direttore generale biancoblù Nicola Mona... «Non abbiamo nessuna indicazione, la partita si svolgerà regolarmente con il pubblico. Partita senza tifosi? Al momento questo scenario è escluso, entrerebbe in discussione soltanto su disposizione della Lega e/o di autorità Cantonali o Federali».