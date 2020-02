Lugano o Berna? Duello a distanza con vista sui playoff

Playoff Caricamento in corso ... Chi farà i playoff? Lugano Berna [{"keyQ":"q_fcdrt3"}] Vota Risultati Chi farà i playoff? Lugano 69% (49 voti) 69% Berna 31% (22 voti) 31% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1421708,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"964271","title":"Playoff","questions":{"q_fcdrt3":{"a":{"a_9u613d":"Lugano","a_in78n":"Berna"},"q":"Chi farà i playoff?","t":"0"}}}

LUGANO - Diciamolo subito: a meno di cataclismi Friborgo e Losanna giocheranno i playoff. Alle due romande - con sei lunghezze di margine sulla linea - basterà un punticino per essere certe di salire sulla giostra dei giochi con vista sul titolo. Nelle ultime due gare della regular season i burgundi giocheranno a Berna e in casa con il Ginevra, mentre i vodesi andranno nella città di Calvino prima di ospitare gli Orsi. Anche con uno "zero" le due squadre potrebbero farcela: basterebbe infatti che una tra Lugano e Berna non faccia il pieno di punti.

E allora l’ultimo ambitissimo posto se lo giocheranno proprio Lugano e Berna, appaiate all’ottavo posto a quota 66 punti. I bianconeri partono con un “enorme” vantaggio: in caso di arrivo a pari punti i ticinesi sarebbero davanti, in virtù degli scontri diretti a favore (9 punti su 12 conquistati). Insomma la squadra di Serge Pelletier - reduce da un weekend da incubo - ha (di nuovo) il destino nelle proprie mani. Un dato evidentemente da non sottovalutare.

Il calendario dei sottocenerini nasconde però delle insidie. In casa il Rapperswil viaggia a una media vicina ai due punti a partita e ha vinto cinque delle ultime sei gare. Nei due precedenti della St.Galler Kantonalbank Arena il Lugano ha ottenuto una vittoria (2-1 all'overtime) e una sconfitta (2-1). Sabato sarà poi tempo di derby, una partita che ormai non ha più bisogno di presentazioni… Attenzione anche alla fame di punti della squadra di Cereda, desiderosa di chiudere al più presto la sua stagione. Dal canto suo il Berna affronterà il derby con il Friborgo, per poi 24 ore più tardi giocare a Losanna contro una squadra in chiara difficoltà e che potrebbe essere già qualificata.

A questo punto non ci resta che attendere: quale sarà l'ottava squadra eletta? Sabato sera - attorno alle 22 - sapremo chi potrà ridere e chi dovrà... piangere.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)