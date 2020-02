Le leggende a Zernez: «Che spettacolo! Ora vogliamo anche Duca e Cereda»

ZERNEZ - Domenica scorsa ha avuto luogo a Zernez la seconda edizione dell'evento “Old Stars and Legends”. Per l'occasione si sono sfidate due squadre dove la prima – composta da alcuni ex campioni di Lega Nazionale – ha affrontato una formazione che milita nella Terza Lega engadinese.

Lo scopo era quello di raccogliere fondi per i settori giovanili delle compagini che giocano in questo territorio – ovvero Scuol, Engiadina, Samaden (che ha ospitato la prima assoluta) e appunto Zernez – con il raggruppamento che comprende un totale di 75 bambini. «La seconda edizione ha avuto un riscontro molto positivo», è intervenuto l'ideatore dell'evento Daniel Pita, che è anche sceso sul ghiaccio con le leggende. «Chiaramente la squadra composta dagli ex giocatori di Lega Nazionale – anche se con elementi non piu giovanissimi – era di un livello nettamente superiore. L'8-6 finale rispecchia in parte l'andamento della gara. Le leggende a un certo punto hanno rallentato il ritmo, così gli avversari hanno potuto realizzare qualche rete. È stata una giornata bellissima, nessuno si è ferito e tutti si sono divertiti. L'anno prossimo vorremmo disputare questo match in Bregaglia».

Nella formazione degli ex giocatori figuravano personaggi del calibro di Crameri, Wohlwend, Micheli, Raffeiner, Rötheli, Marha, Togni, Baldi e Reto Von Arx... «È incredibile come siano tutti ancora in forma», ha continuato il 39enne. «Ho giocato con loro – in linea con Von Arx e Marha – ed è stato incredibile, mi hanno anche permesso di siglare una doppietta. Nella mia squadra c'era davvero molta classe. Grazie a loro abbiamo raccolto intorno ai 6'000 franchi: sugli spalti erano presenti circa 400 spettatori e le magliette dei giocatori sono state vendute all'Asta. La più cara è risultata essere quella di Rötheli (330 franchi), davanti a Von Arx (300), Weibel (240), e Togni (150). È stato un successo e Baldi ha già confermato la sua presenza anche per l'anno prossimo. Adesso proveremo a convincere anche Duca e Cereda».

L'idea di questa partita, con cadenza annuale, è nata proprio da Daniel Pita. Il 39enne, che di mestiere fa il camionista, non ha mai giocato in Lega Nazionale ma – nella sua carriera – può vantare un'esperienza nel St. Moritz in Prima Lega e anche un biennio nei GDT Bellinzona. «L'idea è nata in seguito a una partita d'addio che ho organizzato cinque anni fa, dove si sono presentati anche Crameri e Raffeiner, che conosco bene. Ho pensato che potesse essere una buona idea disputare annualmente un match con delle vecchie stelle che si misurassero con le nostre squadre di Terza Lega. Con il tempo la situazione si è evoluta, fino allo scorso anno, momento in cui abbiamo potuto organizzare la prima vera e propria partita con diversi ex campioni - che hanno accettato di buon grado di venire - e da lì siamo partiti. In seguito Von Arx è rimasto talmente contento che mi ha chiesto espressamente di organizzare nuovamente la sfida. Ha detto che avrebbe chiamato qualche amico ed è arrivato anche Marha apposta da Praga: è stato uno spettacolo. Marha e Von Arx hanno giocato una dozzina d'anni insieme - dapprima in America e poi a Davos - e sul ghiaccio si trovano ancora a occhi chiusi(...)».

Foto, Lorenzo Buzzetti