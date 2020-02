L'Ambrì lotta, ma perde sempre di pochissimo

AMBRÌ - L'Ambrì torna dall'ultimo weekend con le ossa rotte, nonostante due partite – all'Hallenstadion di Zurigo (1-3) e in casa contro il Ginevra (0-1) – giocate in maniera solida in difesa. La troppa sterilità mostrata in fase offensiva ha però impedito definitivamente ai ragazzi di Luca Cereda di disputare i prossimi playoff. La squadra è ordinata sul ghiaccio, ma viene sempre punita da qualche dettaglio e non è sicuramente aiutata dai molti infortuni che colpiscono spesso e volentieri il roster.

La formazione biancoblù ha così incamerato la quinta sconfitta consecutiva e occupa sempre l'11esima piazza della graduatoria con 57 punti, due lunghezze in meno del Langnau (59) – che deve però recuperare una gara – e cinque in più del fanalino di coda Rapperswil (52). Da segnalare che negli ultimi nove incontri, i leventinesi sono stati superati in cinque occasioni con soltanto una rete di scarto.

Nelle prossime due sfide di campionato, con Davos e Lugano, l'Ambrì proverà a insidiare la decima piazza dei Tigers.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)