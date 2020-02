Lugano: 12 reti incassate in due match e playoff (seriamente) a rischio

LUGANO - 3-6 a Friborgo e 0-6 in casa contro il Berna: il weekend appena trascorso del Lugano si è rivelato un incubo. Le 12 reti incassate contro due rivali dirette per la corsa ai playoff, hanno infatti spedito dalle stelle alle stalle la truppa di Serge Pelletier nel momento più importante della stagione e adesso la squadra rischia seriamente di non riuscire a staccare il pass per i playoff.

A due turni dal termine i bianconeri occupano la nona piazza in classifica con 66 punti, gli stessi del Berna (66), tre lunghezze in meno del Losanna (69) e quattro in meno del Friborgo (70), con tutte e tre le squadre che devono recuperare un incontro.

Due vittorie negli ultimi due appuntamenti di National League – a Rapperswil e in casa contro l'Ambrì – potrebbero dunque non bastare. Ricordiamo che in caso di parità di punti, il Lugano sarebbe in vantaggio sugli Orsi, in svantaggio con il Losanna e in parità perfetta con il Friborgo, dove a essere determinante sarebbe la differenza reti finale.

