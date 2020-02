Preso a schiaffoni e (quasi) “eliminato”: Lugano, è un incubo

LUGANO - Sconfitta devastante per il Lugano, che si è fatto infilzare 0-6 in casa e riacciuffare in classifica dal Berna. Con gli Orsi che hanno giocato un match in meno, ai bianconeri potrebbe ora non bastare fare sei punti nelle ultime due uscite per qualificarsi per i playoff.

La partita più importante della stagione per entrambe le contendenti? Così era da intendere la sfida della Cornèr Arena, con la truppa di Serge Pelletier e quella di Hans Kossmann pronte a giocarsi il tutto per tutto. Alla fine hanno goduto – e non poco – gli ospiti, che pur senza entusiasmare hanno saputo fare alla perfezione quello che solitamente riesce alle grandi squadre: sfruttare le debolezze e le incertezze dei rivali.

I padroni di casa si sono presentati sul ghiaccio ancora frastornati dal ribaltone di Friborgo e, senza Klasen (in pista Ryno) e senza Schlegel (dentro Zurkirchen), hanno cominciato al piccolo trotto. E il Berna ha aperto – e chiuso – i conti. Le reti di Ebbett (3'), Moser (4') e Gerber (8') hanno infatti azzerato ogni programma e piano di gioco, permettendo a Blum e compagni di entrare in un fortino praticamente inespugnabile. A quel punto, dopo gli strilli di Pelletier, il Lugano ha infatti cominciato a giocare ma, appunto, pochissimo ha potuto contro le fortificazioni determinate dal gigantesco vantaggio avversario. Nella seconda metà del primo e per tutto il secondo parziale i ticinesi hanno comandato il gioco. Privi di malizia e forza, raramente hanno tuttavia spaventato Karhunen. E quando ci sono riusciti sono stati i legni a salvare gli Orsi. Il predominio locale si è visto pure nei primi minuti del terzo conclusivo. Fino almeno al 45'51” quando, approfittando di un regalo rivale, Scherwey ha piazzato lo 0-4 che ha fatto alzare bandiera bianca a Chiesa e soci. Arrendevoli, così si sono dimostrati i bianconeri negli ultimi minuti. E, con Kämpf e Gerber, gli uomini di Kossmann ne hanno approfittato, rendendo larga e grassa, oltre che importante, la loro vittoria.

E ora? Le sconfitte subite con Ginevra, Friborgo e Berna hanno reso complicatissima la situazione dei sottocenerini, ai quali non basterà a questo punto vincere a Rapperswil e nel derby per essere certi di entrare nella top-8. Oltre a essere perfetti nell'ultimo weekend della stagione (e già questo è tutt'altro che scontato), Fazzini e soci dovranno anche sperare in un rallentamento o in una frenata di Dragoni e Orsi (o del Losanna). Se non siamo ai miracoli poco ci manca.

LUGANO-BERNA 0-6 (0-3, 0-0, 0-3)

Reti: 2'39” Ebbett (Praplan) 0-1; 3'32” Moser (Mursak) 0-2; 7'18” Gerber 0-3; 45'51” Scherwey 0-4; 50'39” Kämpf (Gerber) 0-5; 51'41” Gerber (Ebbett) 0-6.

LUGANO: Zurkirchen; Wellinger, Chiesa; Chorney, Loeffel; Vauclair, Jecker; Riva; Bertaggia, McIntyre, Fazzini; Suri, Lajunen, Walker; Lammer, Ryno, Bürgler; Morini, Sannitz, Zangger; Romanenghi.

Penalità: Lugano 2x2'; Berna 2x2'.

Note: Cornèr Arena, 6'102 spettatori. Arbitri: Wiegand, Urban, Progin, Cattaneo.

keystone-sda.ch (Pablo Gianinazzi)